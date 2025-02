Divisão de pontos em Arrifana

A oitava jornada do Grupo A do Campeonato Inatel ficou marcada pelo encontro entre o primeiro e o terceiro classificado. Os Arrifanenses receberam o Sanguedo CVP Team, com a partida a ficar empatada a uma bola.

As equipas entraram em campo com o intuito de se avaliarem e o primeiro golo apenas surgiu já aos 40 minutos para os da casa, por intermédio de Maia. O líder do campeonato não quis vacilar e conseguiu o empate por Alex Sousa, resultado com que terminou a partida.

O empate em nada interferiu com o topo da tabela já que também o Pigeirense empatou a uma bola em casa do Mosteirô que marcou por intermédio de Rama. O golo Pigerense, para o empate, foi de Balona. O Mosteirô vai a casa do líder na próxima semana, jornada de descanso para o Pigeirense, o que pode favorecer a turma de Sanguedo, em caso de vitória.

No Grupo B, disputou-se o jogo em atraso da 3ª jornada, entre Lavandeira e Real Sociedade da Praça, com vitória para os da casa por 1-0. O lavandeira está em quarto e a Real Sociedade em oitavo.