13 é número da sorte para os leões

Começa a ser difícil encontrar novos títulos para descrever a trajetória do Lusitânia de Lourosa nesta temporada. São 13 vitórias seguidas, 13 pontos de avanço, de uma caminhada até ao título que, não estando fechada, está muito bem encaminhada.

Em casa, contra o vizinho FC Mozelos, os aurinegros venceram por 5-4. O resultado final ilustra uma reacção dos visitantes, mas a partida esteve sempre relativamente controlada.

Paulo Vigário fez o 1-0, a que se seguiu o empate do Mozelos. Depois, Caio Vinicius e Tiago Monteiro marcaram o 2-1 e 3-1 respetivamente, resultado com que as equipas foram para o descanso. Na retoma, Caio bisou para o 4-1, o Mozelos reduziu, antes de Paulo Vigário também bisar. Até final, os lusitanistas não ganharam para o susto, com os visitantes ainda a marcarem por mais duas vezes