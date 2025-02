Lusitanistas metem a sexta

É preciso recuar a 19 de Outubro de 2024 para dar conta da última derrota para o campeonato do Lusitânia de Lourosa, diante do GD Árvore.

Em casa, contra a Casa do Povo Freixo, as futsalistas de amarelo e preto asseguraram um triunfo por 2-1, num jogo equilibrado entre duas equipas dos lugares cimeiros. Os poucos golos mostram o respeito mútuo entre ambos os conjuntos, que optaram por uma postura mais cautelosa.

A vitória acabou por pender para as leoas. Inês Oliveira, logo aos 2′, colocou o Lusitânia na frente. Mas a resposta foi praticamente imediata, com Natacha Lacerda e recolocar tudo como no início, aos 4′. Foi ainda na primeira parte que a turma aurinegra retomou a dianteira do resultado para não mais a abandonar. Raquel Vasco, aos 19′, fez o 2-1 final.

Com este resultado, a formação lourosense somou a sexta vitória consecutiva no campeonato (melhor série da temporada até agora), e assim continua a firme perseguição ao GD Árvore, que não desarama e venceu fora o CDRC Tebosa por 2-3.