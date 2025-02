Feirense goleia Guisande

O Feirense regressou ao seu complexo e às vitórias, ao vencer o Guisande por 4-0. Com uma entrada e um domínio avassalador, o Feirense chegou ao 1-0 pelo ponta de lança Jorge. A aguerrida equipa do Guisande tentou sempre contra-atacar, mas a bem organizada defesa do Feirense deu poucas oportunidades de êxito. Ainda antes do intervalo, o centrocampista Sá acentuou a supremacia do Feirense, fazendo o 2-0, resultado com que se chegou ao intervalo. Na segunda parte, a toada do jogo não se alterou apesar da irreverência do Guisande, tendo o defesa-central João na sequência de um canto subido mais alto do que toda a gente para fazer o terceiro golo do Feirense. Já perto do final, o médio Marco, de penálti, fez o quarto golo, estabelecendo assim o resultado final.