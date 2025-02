Lusitânia ultrapassa os cem golos

Na Gafanha da Nazaré, o Lusitânia de Lourosa venceu o Grupo Desportivo da Gafanha por 3-8. Com este resultado, atingiu (e ultrapassou) a marca dos 100 golos na prova, ao cabo de 17 jogos – o que perfaz uma média superior a 6 golos por jogo. O Arrifanense, segundo classificado, já segue a 13 pontos.

Quanto à partida, até começou equilibrada. Hélder Ferreira e João Nunes até marcaram primeiro para o Lourosa, mas logo o Gafanha empatou 2-2 por intermédio de João Miranda e Bruno Barbosa. A partir daqui, os aurinegros controlaram por completo as operações e não deram hipótese ao rival. Ainda antes do intervalo, João Nunes e Hélder Ferreira voltaram a marcar um golo cada. Na segunda parte, mais do mesmo: Hélder Ferreira, João Nunes, Hélder Ferreira outra vez e Bruno Ferreira mexeram o placard até aos 8. João Miranda reduziu.