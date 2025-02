Feira Viva em primeiro em Estarreja

A Feira Viva Natação Adaptada ficou em 1° lugar no III Torneio de Natação Adaptada de Estarreja que se realizou dia 16 de fevereiro. A prova foi organizada pelo Clube Desportivo de Estarreja e a Associação de Natação Centro Norte de Portugal e colaboração do Município de Estarreja.

Nesta competição que se realizou durante duas sessões que duraram o dia todo, estiveram presentes 98 atletas que nadaram 377 provas e 20 estafetas em representação de 10 clubes.

Com um total de 951 pontos, a equipa da Feira Viva ficou à frente da ADADA (697 pontos) e do Alhandra Sporting Clube que, com 437 pontos, fechou o pódio.

Destaque na prestação dos fogaceiros para os três recordes nacionais alcançados: Rodrigo Patrício RN PC S14 aos 400m estilos; Samuel Duarte RN PC S14 aos 200m estilos e RN PC S21 Estafeta 4x50m livres