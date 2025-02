Novasemente ganha com goleada

Na 17ª jornada do Campeonato Grande Hotel Luso, a Novasemente continua a sua caminhada e obteve uma importante vitória, em casa, perante o último classificado, mantendo-se colada aos adversários diretos na luta pela manutenção.

Na partida de sábado, Marinheiro abriu o marcador e Edu alargou a vantagem, o Araca marcou, mas Marinheiro bisou na partida, marcando de seguida Lucas e Gabi, o Assistência voltou a reduzir para 5-2, mas Gabi bisou na partida e com um golo do outro mundo, um ‘cabrito’ que fez as delícias dos adeptos de futsal. Não bastando o golo vistos, depois da equipa visitante ter voltado a reduzir, Gabi fechou a partida com o golo do hat-rick fixando o resultado em 7-2.

Dia 8 de março há uma difícil deslocação a casa do quarto, onde a Novasemente joga pelas 18 horas