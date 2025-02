SC Silvalde com segunda vitória

O Sporting de Silvalde disputou mais uma jornada da Taça Complementar do distrital da II divisão de futsal, com nova vitória, ganhou 4-2 em casa, perante a AC Luso, num jogo bem conseguido dos silvaldenses, em que deram muito trabalho ao guarda-redes visitante.

Aos 7 minutos depois de um livre bem marcado pelo capitão Tiago Lopes, Miguel fez o 1-0, vantagem alargada aos 12’ por Vitinha. O Luso reduziu aos 17’ na sequência de um canto. No recomeço do jogo o Luso apresentou-se com outro andamento obrigando o Silvalde a estar mais atento, mas a partida só voltou a ter golos nos últimos cinco minuto.

Tiago Quelhas marcou aos 36’ de penalti, o Luso fez o 3-2 numa má saída de Fardilha, mas Miguel bisou aos 38’, fixando o resultado nos 4-2.

O próximo jogo volta a ser na Nave de Espinho, dia 8 de março pelas 21 horas, com o GRC Telhada.