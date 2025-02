Casa do Porto bate U. Mata

Depois de uma semana de descanso (folgou na jornada 12), o União da Mata, que mesmo não jogando manteve a terceira posição, regressou à competição com a receção à Casa do Porto de Argoncilhe. A partida terminou com a vitória dos visitantes por 1-2.

O jogo teve duas partes muito distintas, com um primeiro tempo muito equilibrado, mas em que a turma visitante abriu o marcador e a vencer por 1-0, mostrou querer mais com a chegada do intervalo.

A segunda parte ficou marcada por alguns casos, com três jogadores da Casa do Porto a serem expulsos. O União da Mata marcou por Fábio, mas a turma de Argoncilhe, apesar da inferioridade numérica, também conseguiu o golo que lhe deu a vitória e os três pontos.

Um jogador da Casa do Porto foi transportado ao hospital no final da partida.