Duelo de leoas na tarde de domingo

Apurada para a fase de apuramento de campeão da II divisão nacional de futsal, a equipa feminina de futsal do Lusitânia de Lourosa inicia a competição recebendo em sua casa a equipa B do Sporting de Portugal, pelas 16 horas do domingo de Carnaval.

A 2.ª Fase – Apuramento de Campeão é disputada por oito clubes, que jogam entre si duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio. Os dois clubes melhor classificados sobem à Liga Feminina Placard da época seguinte. Os restantes seis clubes asseguram a manutenção na Prova. O clube melhor classificado sagra-se campeão da Prova.

O Lusitânia de Lourosa vai disputar esta fase com Sporting B, GD Árvore, Futsal Campo, Juventude Ouriense, AA Coimbra, Viseu 2001, Casa Povo Freixo. Os jogos da primeira jornada estão marcados para o próximo fim-de-semana. O jogo das lusitanistas foi adiado devido ao Carnaval, estando a receção ao Sporting B marcada para as 16 horas de domingo.

Os clubes que não se apuraram para a fase de apuramento de campeão disputam a fase de manutenção e descida, estando nesta situação o São João de Ver, que disputa esta fase com ACD Santo Estêvão, GD Valverde, CD Aves 1930, CF Os Belenenses, União Parchalense, CDRC Tebosa e Internacional SC. Os quatro clubes pior classificados descem aos campeonatos distritais, os restantes quatro clubes asseguram a manutenção na prova.