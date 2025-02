SC Espinho com Cadetes e Tigres medalhados

No passado dia 15 de fevereiro, as equipas de Tigres e Cadetes B do Sporting de Espinho participarão no 1º Festival MINI Cadetes, competição que decorreu na Piscina Municipal de Estarreja, com 28 nadadores (18 masculinos e 10 femininos).

Nas provas destinadas ao escalão de Cadetes B, em destaque estiveram os nadadores Eduarda Neves e João Silva com pódios em provas que participaram. Competiram ainda: Ana Rita Sanfins, Teresa Lima, Daniel Oliveira, Inês Ambrósio, Lourenço Maia, Matilde Alves e Tiago Costa.

Nas provas destinadas aos Tigres, competiram: Luísa Oliveira, Rodrigo Sousa, Manuel Rodrigues, Pedro Madureira, Constança Marques, António Tavares, Ariana Martins, Rodrigo Pinto, Rita Silva, Diego Oliveira, João Preza, Carlota Ferreira, Vasco Conde, Afonso Varandas, Luís Marques, Gonçalo Rua, Benjamim Fernandes, Gil Peixe e Gonçalo Moreira.

No final da competição foram alcançados 51 recordes pessoais e 14 pódios, um de ouro, 10 de prata e três de bronze.