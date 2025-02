EV – Peraltafil na Maratona de Sevilha

No passado domingo, a equipa de atletismo de Espinho, EV-Peraltafil, teve uma participação de grande destaque em duas importantes provas, uma a nível nacional e outra internacional.

Na Corrida de Avintes, a equipa brilhou ao conquistar o 1.º lugar coletivo, demonstrando um excelente desempenho dos seus atletas. A nível individual, Renato Sousa subiu ao pódio ao conquistar o 3.º lugar da geral, seguido de perto por Helder Pires, que terminou na 4.ª posição. Vítor Santos destacou-se no escalão M45, alcançando o lugar mais alto do pódio (6.º na geral), enquanto Manuel Bessa garantiu o 3.º lugar no escalão M50. No setor feminino, Sara Pereira foi a melhor representante da equipa, terminando na 13.ª posição no escalão sénior.

A prova contou ainda com a participação de Manuel Ferreira, José Silva, Leonel Silva, Luís Cruz, Joaquim Pereira, Sérgio Gomes e Nuno David, que contribuíram para o desempenho coletivo da equipa.

Além da competição em território nacional, a equipa marcou também presença na Maratona de Sevilha, onde dois atletas da EV-Peraltafil alcançaram marcas pessoais impressionantes. Carlos Costa superou-se ao concluir a prova em 2h29m12s, estabelecendo um novo recorde pessoal. Também Paulo Pinto brilhou, ao terminar a maratona em 2h39m59s, batendo igualmente o seu melhor tempo.