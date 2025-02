Cantinho vence em Guetim

Na partida que colocou frente a frente terceiro e oitavo, o jogo entre AD Guetim e Cantinho começou muito repartido, com algum ascendente da turma da casa, mas sem qualquer golo na primeira parte. No início do segundo tempo, os guetinenses tiveram oportunidade flagrante, mas Miguel Pereira rematou à figura. O golo surgiu cinco minutos depois numa falha dos guetinenses que o Cantinho soube aproveitar, por Tiago Lapa, os da casa tentaram dar a volta, mas a vantagem visitante confirmou-se por Maico Oliveira que saiu do banco para fazer o segundo da sua equipa, que segura o terceiro lugar.

Na liderança do campeonato, mas com a Juventude da Estrada e o Cantinho a apenas um ponto, os Leões Bairristas necessitavam de ganhar na deslocação a casa do ao Bairro da Ponte de Anta e não defraudaram, vencendo por 3-1.

Apesar da derrota, o Bairro mantém o sétimo lugar na tabela, indo enfrentar o seu rival da Ponte de Anta, o Desportivo num dérbi marcado para as 10 horas de domingo, em Guetim.

Dando continuidade ao seu bom momento, com a quinta vitória consecutiva, a Juventude da Estrada recebeu o Desportivo da Ponte de Anta que goleou por 5-1, mantendo o segundo lugar na classificação. Marcaram para a equipa paramense: Zé Tó, Bazuca, Hernâni e Alex, que bisou na partida. O golo do Desportivo foi de Alírio Vasconcelos. Na próxima jornada há dérbi da Ponte de Anta, disputado em Guetim e a Juventude joga em Anta, perante os Magos.

A Quinta de Paramos recebeu os Magos de Anta em partida disputada na manhã de domingo que terminou com goleada. No último lugar da tabela, os Magos não conseguem dar a volta aos maus resultados e sofreram seis golos, marcando apenas um, da autoria de Fernando (Nana) Miranda. Luis Marques abriu o marcador para os paramenses, seguiu-se o golo dos Magos, marcando depois Ricardo Sá, Luis Marques pela segunda vez, Pedro China, Luis Marques, com hat-trick e Pedro Vieira.

A Novasemente mantém a sua boa prestação na época, tendo obtido uma importante vitória na receção ao Rio Largo, resultado que lhe permite segurar o quarto lugar na tabela. A partida começou equilibrada, com as duas equipas a estudarem-se e a primeira parte sem golos.

No segundo tempo, a Novasemente conseguiu dois golos contra apenas um do Rio Largo, obtendo os três preciosos pontos. Marcaram para a equipa de Anta, João Ramos e Miguel Jesus que saiu do banco para dar a vitória à sua equipa. O golo do Rio Largo foi de Serginho.

Na próxima jornada a Novasemente recebe a AD Guetim pelas 10 da manhã de domingo, enquanto o Rio Largo vai ao reduto dos Leões, líderes do campeonato, onde joga pelas 15 horas de sábado.