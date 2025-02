Águias isolados na liderança

Com a vitória em Silvalde, perante o GD Outeiros e beneficiando do empate imposto pelo GD Idanha aos Estrelas Vermelhas, os Águias de Paramos isolaram-se no topo da tabela classificativa da II divisão em vésperas do grande jogo entre os que são agora primeiro e segundo classificados, mas com apenas dois pontos de diferença. Os Águias abriram o marcador aos 24 minutos com golo de Ivo Rodrigues, vantagem com que chegariam ao intervalo. No segundo tempo, aos 75’ Eduardo Rato conseguiu o empate para a turma da casa e depois de muita luta, quando já se jogavam vários minutos do período de compensação, Tubias Correia conseguiu o segundo dos paramenses, que lhes deu a vitória e a liderança isolada na tabela.

Depois da derrota pesada sofrida em casa operante os morgados de Paramos na jornada passada, os Estrelas vermelhas não conseguiram regressar às vitórias, empatando a duas bolas na receção ao GD Idanha, que consegue segurar o quarto lugar na tabela.

Numa partida de muita luta e querer, marcaram para os silvaldenses Dinis Leite e Marcos Arruda, enquanto os golos da equipa idanhense foram da autoria de Kauan Santorini e Reynaldo Domingos. Na próxima jornada, os Estrelas Vermelhas enfrentam um difícil desafio já que jogam em casa do que é agora líder isolado da II divisão pelas 18 horas, no sábado de Carnaval. O GD Idanha recebe no seu campo os Morgados, que conseguiram ultrapassar nesta jornada, em parida marcada para as 15 horas também de sábado.

Com vitória por 4-2 em casa do último classificado e aproveitando resultados menos positivos de adversários diretos, a Associação de Esmojães deu um salto na tabela classificativa. A equipa de Anta vencia por 2-1 ao intervalo, vantagem que aumentou na segunda parte. Marcaram para a Associação, Pedro Reisinho, Ivo, Gui Araújo, e Rui Tavares.

A partida que colocou frente a frente Império de Anta e Cruzeiro de Silvalde acabou empatada a três bolas, numa tarde de emoções fortes, depois do Império ter perdido por 2-3 com o Cruzeiro em jogo para a Taça. Os três golos dos antenses foram da autoria de Tiago Lacerda, Élio e Diogo Lopes, enquanto para a turma silvaldense marcaram Gonçalo Alves, Nuno Malheiro e Tiago Fontes. O empate não provoca alterações na tabela para Império e Cruzeiro, que continuam em quinto e oitavo lugares, respetivamente.