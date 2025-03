O Clube Desportivo Soutense celebrou o seu aniversário no dia 2 de fevereiro e realizou um jantar comemorativo no dia 22 de fevereiro, sob o mote “Juntos, vamos erguer o Soutense”, que reuniu várias dezenas de pessoas.

Nesta ocasião, marcou presença o vereador do desporto da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Mário Jorge e Alfredo Amadeu da Associação de Futebol de Aveiro, assim como o presidente da União das Freguesias de São Miguel do Souto e Mosteirô, Francisco Andrade, que depois de cumprimentar todos os presentes, em especial os jovens atletas soutenses, lembrou que a união de freguesias “está, esteve e sempre estará com o CD Soutense e no apoio à formação, que este ano foi reforçado, para que o clube se mantenha vivo”.

Na sua intervenção o presidente do clube, Ângelo Resende também deixou uma palavra especial à escola de formação e aos escalões de sub-15 (futebol feminino), sub-11 e sub-9.

O presidente lembrou as dificuldades quando o clube arrancou, sublinhando que as dificuldades continuam e que todos são necessários no apoio ao clube, mostrando-se satisfeito por ver presentes nos jantares pessoas ligadas à história do clube que esteve parado durante oito anos e regressou à atividade há dois anos.

E continuou: “hoje estar à frente de um clube não é fácil. Não me vou focar no antes, porque cada qual deu o seu melhor, mas tenho muito orgulho na equipa que me acompanha e estou aqui de alma e coração. O Soutense passou por uma fase muito difícil, mas neste jantar queremos garantir que estamos aqui para trabalhar pelo clube”.