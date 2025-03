3.ª Contagem do Campeonato Regional Centro de Fosso Universal

Organizado pelo Clube de Caçadores e Pescadores de Milheirós de Poiares e com o apoio da Confederação de Desporto em Portugal e do Instituto Português do Desporto e Juventude, teve lugar no passado sábado a 3.ª Contagem do Campeonato Regional de Fosso Universal, do qual resulta o apuramento para o campeonato nacional. Os escalões em prova foram: homens, seniores, veteranos, masters, juniores, senhoras e equipas. João Raposo foi o vencedor absoluto da competição, recebendo o troféu diretamente das mãos de Mário Jorge Reis, vereador do Desporto do Município de Santa Maria da Feira.

Alcides Oliveira, vice-presidente do Clube de Caçadores e Pescadores de Milheirós, agradeceu a presença de todos os atiradores numa tarde em que o convívio e a confraternização superaram tudo o resto.

Já Mário Jorge Reis assumiu a “enorme estima” pelo clube, realçando a necessidade da direção ter tido “alguma renovação” após a presidência notável de Casimiro Loureiro. Destacou ainda a participação de atletas de todas as regiões do país, dando honras especiais aos vencedores.

No tiro ao prato, o fosso universal refere-se a uma modalidade específica dentro desta prática de tiro desportivo. Também conhecido como “trench” ou “trap”, o fosso universal é uma modalidade em que os atiradores têm de acertar em pratos de argila lançados de várias direções e alturas.