Ovarense com vitória após recuperação brutal

Na Arena de Ovar disputou-se a partida entre AD Ovarense e o CD Póvoa e foi a equipa visitante a adiantar-se no marcador, após dois parciais de 17-20 e 19-21 que permitiram uma vantagem de cinco pontos no fim da primeira parte (36-41).

Após o intervalo, a equipa da Póvoa do Varzim continuava a procurar aumentar a vantagem e depois de um parcial de 21-24, tinha agora oito pontos de diferença para o clube da casa. Contudo, os jogadores de João Tiago Silva não baixaram a cabeça e com um 4.º período dominante conseguiram um parcial de 26-6 e a vitória por 83-71.

Coletivamente, apesar do domínio nas percentagens de lançamento, ressaltos (50-29) e assistências (23-10), a Ovarense esteve particularmente irreconhecível da linha de lance livre (5/16, 31% de aproveitamento), contrariamente ao Póvoa, que aproveitou quase tudo a partir de falta pessoal (17/19, 89% de acerto).

Individualmente, destaque-se a partida de Delaney Blaylock, que registou 19 pontos, 12 ressaltos, 7 assistências e 1 desarme de lançamento. No conjunto visitante destacou-se Jalan Mccloud, com 35 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências, 4 roubos de bola e 1 desarme de lançamento.