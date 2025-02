Cantinho apurado na Taça Associação Peraltafil

Na terceira jornada da fase de grupos da Taça Associação, no Grupo 1, com a vitória da Associação de Esmojães perante os Magos e o empate do líder com o GD Outeiros, tudo se mantém em aberto na luta pela passagem à próxima fase. A Associação já vencia ao intervalo por 2-0, com golos de Zé Carlos e Fábio Silva. Os Magos ainda reduziram a desvantagem por Resende na segunda parte, mas não conseguiram evitar a derrota, ainda não tendo pontuado na prova. No outro jogo o empate sem golos prejudica a Novasemente que se mantém líder, mas folga na próxima jornada, deixando o caminho aberto à Associação.

Tal como se poderia prever num dos grupos mais competitivos desta fase da Taça Associação, tudo se mantém em aberto no Grupo 2, destacando-se nesta jornada a partida de emoções fortes entre Quinta de Paramos e Rio largo que terminou empatada a três. Manu Costa abriu a contagem para a Quinta que vencia pela diferença mínima ao intervalo, segue-se o empate por Hélder, Pedro China marca para a Quinta, novo empate por Guedes, Ricardo Sá faz o terceiro da Quinta e Tiago repõem o empate. O GD Idanha empatou em golos com o Bairro da Ponte de Anta.

No Grupo 3 lidera a Juventude da Estrada com duas vitórias em dois jogos. Perante a Associação de Guetim bastou um golo de Alcides para dar os três pontos e a liderança à turma parmense. Na outra partida deste grupo, o GD Idanha conseguiu um excelente resultado perante o primodivisionário Bairro da Ponte de Anta, levando o jogo até ao apito final se que houvessem golos. O Bairro folga na próxima jornada.

No único grupo com apenas quatro equipas e, por isso, com menos jornadas para disputar, já é conhecido o primeiro apurado para as meias-finais com o Cantinho destacado no primeiro lugar. Na terceira vitória em três jogos disputados Leonardo Lapa abriu o marcador na primeira parte e bisou no início da segunda, seguiu-se o golo de Nuno Rodrigues e o terceiro de Leonardo Lapa de grande penalidade. Antes o Lomba marcou o tento de honra. No outro jogo, entre Águias de Paramos e Estrelas Vermelhas, grande partida com empate a cinco bolas.