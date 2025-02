Relâmpago tranquiliza no fim

No 12º lugar da tabela, o Relâmpago Nogueirense recebeu o SC Bustelo que veio a Nogueira da Regedoura perder pontos na luta pela manutenção.

Depois de um início musculado da equipa visitante, o Relâmpago começou a aparecer e abriu o marcador aos 12 minutos, com o reforço de inverno que veio do SC Espinho, Guga, a faturar de cabeça.

Aos 18′ o Bustelo mandou a bola por cima da baliza de Miguel Borges e no minuto seguinte foi a vez da equipa da casa também fazer a bola passar por cima da barra.

Aos 33′ Guga teve o 2-0 nos pés, que viria a surgir aos 36′. Guga rematou ao ferro e na recarga Wilson marcou.

No final da primeira parte o Bustelo foi tentando chegar ao golo, mas faltou eficácia, até que, no regresso após o intervalo, aos 48′ de livre o Bustelo obriga a grande intervenção de Miguel Borges que mandou a bola para fora. No canto que se seguiu nova intervenção de Borges, mas a bola sobrou para Tiago que, da entrada da área, rematou para o primeiro dos visitantes.

Na sua melhor fase, o Bustelo ameaçou o empate, mas voltou a faltar eficácia, até que, aos 81′, no seguimento de um canto, a bola sobrou para Júlio Sousa, que na cara de Borges, a meteu lá dentro.

O Relâmpago não desanimou e aos 83′, Roberto Silva cruzou para Daniel Santos repor a vantagem para os da casa.

O Bustelo voltou a ameaçar o empate, mas já em tempo de compensação e muito perto do apito final, o recém-entrado Zé Diabo fechou o marcador e tranquilizou a turma da casa, com um golo muito festejado.