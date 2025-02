GD Ronda perde em casa

O GD Ronda recebeu o CD Arrifanense na tarde de domingo, perdendo por 2-1. Com este resultado o Arrifanense mantém-se em quinto, enquanto o Ronda, ainda assim, segura o 10º lugar na tabela.

O CD Arrifanense entrou melhor na partida e marcou cedo, de grande penalidade convertida por Diogo Sousa.No segundo tempo, a equipa visitante aumentou a vantagem com golo de António Ferreira aos 59’.

O Ronda nunca baixou os braços e conseguiu reduzir aos 72’, com Paulo Leite a marcar de grande penalidade, mas não conseguiu dar a volta.

Segue-se a deslocação, a casa do segundo, na próxima jornada.