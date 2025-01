Associação de Esmojães ganha em casa

Na sétima jornada da II divisão do Campeonato de Futebol Popular de Espinho, a Associação de Esmojães recebeu em Cassufas, os Morgados de Paramos vencendo por 2-1. A equipa antense venceu com golos de Nuno Santos e Bruno Oliveira que saiu do banco para dar o seu contributo na vitória da equipa. O golo dos Morgados foi conseguido por Bernardo Rodrigues.

O GD Idanha recebeu os silvaldenses do Cruzeiro no seu reduto vencendo pela diferença e conquistando três potos que lhe permitem subir na tabela classificativa. Os golos da equipa da casa foram da autoria de Reinaldo Domingos e Tiago Mota. Pelo Cruzeiro de Silvalde que continua sem ganhar no campeonato, marcou o jogador Nuno Guerra. O Idanha vai agora defrontar a Associação, enquanto o Cruzeiro recebe o segundo classificado.

Na segunda posição da tabela da II divisão, os Águias de Paramos, receberam o Império de Anta que bateram por 2-0 em partida a contar para a 7ª jornada. A equipa paramense abriu o marcador logo aos 5 minutos por Tubias Correia, vantagem que foi reforçada logo no início da segunda parte com golo de Hugo Linhares aos 55’. Os Águias vão a casa do Cruzeiro, enquanto o Império recebe o último classificado.

A liderar a tabela da II divisão do popular de Espinho, os Estrelas Vermelhas, receberam o GD Outeiros em dérbi silvaldense que caiu para os líderes do campeonato. Os Estrelas Vermelhas venceram de forma clara por3-1 com golos de César Dias, Rafael Silva e Tiago Oliveira. O GD Outeiros chegou ao golo por Eduardo Rato de grande penalidade. Para a semana, os Estrelas folgam e os Outeiros recebem os Morgados.