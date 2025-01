Rio Largo e Quinta empatam

Na sétima jornada da I divisão do Campeonato de Futebol Popular de Espinho, o campeão em título, Quinta de Paramos recebeu o Rio Largo num jogo que terminou sem golos. Com vários amarelos para a equipa da Quinta de Paramos e apenas um para o Rio Largo, o jogo foi sempre bastante disputado, mas nenhuma equipa conseguiu marcar. Com este resultado a Quinta é ultrapassada pelo Bairro da Ponte de Anta, enquanto o Rio Largo iguala em pontos com a Novasemente.

No dérbi antense que colocou frente a frente Bairro da Ponte de Anta e Magos de Anta a vitória sorriu ao Bairro que, com os três pontos somados, ultrapassou a Quinta de Paramos e está na quarta posição da tabela, no ano de subida à I divisão. Responsáveis pela vitória do Bairro da Ponte de Anta foram Rui Costa, Serafim Gomes e Diogo Oliveira. Pelos Magos, que lutaram até o fim pela vitória, marcaram Adérito Meireles e Flávio Vieira.

Sem poder perder pontos pra se manter entre os primeiros, o Cantinho da Rambóia não vacilou na receção ao Desportivo da Ponte de Anta que bateu por 5-1. A turma da casa abriu o marcador por Fábio Lima, logo no primeiro minuto e Jorge Pinho alargou a vantagem aos 28’. O Desportivo reduziu por Alírio Vasconcelos, mas Diogo Fonseca converteu a grande penalidade que voltou a repor a vantagem de dois golos dos espinhenses, ainda antes do intervalo. No segundo tempo marcaram Tiago Lapa e Jorge Pinho.

Em dia de aniversário, Gabi fez os dois golos da Novasemente na partida perante o líder Leões Bairristas, que terminou empatada a duas bolas. Este empate não ameaça a liderança destacada dos Leões que somavam 5 vitórias e apenas um empate antes desta partida, mas é um importante resultado para a Novasemente. Miguel Oliveira e Avelino Araújo foram os marcadores dos dois golos da turma silvaldense.

No topo da tabela classificativa a Juventude da Estrada mantém-se no rumo das vitórias tendo vencido a AD Guetim na manhã de domingo, por 2-1, em partida a contar para a 7ª jornada. Com este resultado negativo a AD Guetim não se consegue afastar dos últimos lugares da tabela. Os golos da Juventude da Estrada foram conseguidos por Wilson e Bruno. Fil marcou para o clube guetinense de grande penalidade.