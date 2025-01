Hélder Pires segundo no M35 em Viana do Castelo

A equipa de corrida de Espinho, EV-Peraltafil, marcou presença na prestigiada Meia-Maratona Manuela Machado, realizada em Viana do Castelo, demonstrando resiliência e determinação em condições climatéricas extremamente adversas. Apesar das dificuldades impostas pelo mau tempo, os atletas conseguiram resultados notáveis, consolidando a reputação da equipa no panorama das corridas de estrada.

Destaque para Helder Pires, que alcançou o 2.º lugar no escalão M35, ocupando a 19.ª posição na classificação geral. No escalão Sénior, Renato Sousa classificou-se em 20.º lugar, seguido de Carlos Costa, que terminou na 23.ª posição.

Nos escalões veteranos, Manuel Bessa obteve um meritório 12.º lugar no escalão M50, enquanto José Silva conquistou a 13.ª posição no escalão M55.

No setor feminino, Cristiana Santos destacou-se terminando na 13.ª posição no escalão F35.

A participação da EV-Peraltafil nesta prova, mesmo enfrentando condições desafiadoras, evidencia o espírito competitivo e a dedicação dos seus atletas. A equipa segue motivada e focada em continuar a representar Espinho ao mais alto nível nas próximas competições.