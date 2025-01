Novasemente volta aos empates

A Novasemente obteve o seu quinto empate em 12 jornadas, mas este foi um grande resultado, uma vez que o adversário era a Juventude de Fiães, equipa veterana na competição, que se encontra na quarta posição, ao contrário da estreante Novasemente.

Os antenses entraram com vontade e Domingos Oliveira abriu o marcador logo aos 3 minutos, mas despois as equipas encaixaram e mais golos só viriam a surgir já no segundo tempo com a volta no marcador dos visitantes que marcaram aos 22’ por João Teixeira e aos 27’ por Pedro Sousa, Seguiu-se nova volta no marcador mas desta feita para os da casa que marcaram por Carlos Rodrigues e Gonçalo Figueiredo, quase de seguida, ao minuto 36. A turma da casa já festejava, mas José Moreira repôs o empate a três bolas, ao minuto 37’.