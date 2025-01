Lourosa novamente na fase de subida

O Lusitânia de Lourosa está pela segunda vez consecutiva na fase de subida da Liga 3, após vencer a equipa da Sanjoanense.

Ao fim de dezassete jornadas os lusitanistas somam 33 pontos, a dois do líder Varzim SC, após ter “ganho” três pontos na secretaria, dado que, a equipa do Anadia FC ter tido jogadores na ficha de jogo com os lusitanistas que não podiam por ter sido utilizados.

Em relação ao jogo, na etapa inicial assistiu-se a um jogo bastante equilibrado, com domínios repartidos de posse de bola, mas com poucas oportunidades de golo. Ambas as equipas estiveram contidas ofensivamente, faltando definição no último terço do terreno, mas pertenceram aos lusitanistas as duas melhores ocasiões de golo, apenas pecaram na finalização.

Na etapa complementar a “história” do jogo repetiu-se, com ambas as equipas a criarem poucas oportunidades de golo. Aos poucos, os lusitanistas tinham o domínio da partida, mas sem conseguirem “ferir” o adversário. Só na parte final da partida, os lusitanistas “cresceram” e estiveram mais acutilantes ofensivamente.

O momento do jogo surgiu aos 88′ minutos, na sequência de um pontapé livre, Dylan Collard saltou mais alto que a concorrência e colocou a bola no fundo da baliza à guarda de André Duarte.

Num jogo em que o Lusitânia de Lourosa soma a quinta vitória consecutiva e festejou a presença na fase de subida da Liga 3.