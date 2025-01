Antenses enfrentam Benfica na próxima eliminatória da Taça de Portugal

O Novasemente foi o primeiro emblema a garantir a presença nos quartos de final da Taça de Portugal feminina de futsal Placard, depois de vencer o SC Farense, na tarde de sábado, por 10-0, no pavilhão Napoleão Guerra.

Popó abriu o marcador logo no primeiro minuto, seguiu-se Júnior, Lara Neves aos 6’, Tânia Sousa 7’, Carolina Rocha aos 10’ e Tuca a marcar aos 15’, a turma visitante fez um autogolo aos 14’ e a contagem para a Novasemente continuou com Tânia Sousa a bisar, Popó também bisou aos 35’ e fez o hat trick aos 36’.

Entretanto, já está definido o alinhamento dos quartos de final e das rondas seguintes da Taça de Portugal Feminina de Futsal Placard. Os jogos dos quartos de final (6.ª eliminatória) realizam-se no fim de semana de 8 e 9 de fevereiro. As meias-finais disputam-se em 29 de março e a grande final realiza-se no dia seguinte (30 de março).

O sorteio ditou que o GD Novasemente vai defrontar o Benfica no Pavilhão Napoleão Guerra. Os outros jogos da 6.ª eliminatória são: SC Braga x Nun’Álvares, Torreense x Santa Luzia e Futsal Feijó x Leões de Porto Salvo.