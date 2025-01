Masters do Espinho com oito pódios na Maia

No passado dia 11 de janeiro, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no 23º Torneio Internacional de Maia, na competição destinada ao escalão de masters.

Este torneio foi organizado pelo Clube de Natação da Maia, em parceria com a ANNP – Associação de Natação do Norte de Portugal e foi realizado no Complexo Municipal de Piscinas de Águas Santas.

Estiveram presentes 329 nadadores, em representação de 23 clubes. O Sporting Clube de Espinho esteve representado por oito nadadores, sendo alcançados seis recordes pessoais e oito pódios

Destaque para os pódios alcançados por António Canelas, com duas medalhas de ouro, Fábio Floriano com um primeiro lugar, Armando Costa com m segundo, assim como Yolanda Rinederhoff e Manuela Oliveira que foram terceiras. Competiram ainda: Luís Esparragoza, Flávia Santos e Asa Scott.

A estafeta masculina constituída pelos nadadores António Canelas, Armando Costa, Fábio Floriano e Luís Esparragoza classificou-se em 1º lugar nos 4x50m Estilos.