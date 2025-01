SC Espinho mais forte e eficaz em Paços de Brandão

Entrada forte na partida por parte dos espinhenses, aos seis minutos, Diogo Guerra com um “chapéu” quase perfeito, mas a bola embateu no poste e saiu. Por volta dos 30′ minutos, nova boa oportunidade para Diogo Guerra, mas Ivo defendeu para canto. Aos poucos, a equipa do Paços de Brandão equilibrou a partida, mas sem conseguir criar reais oportunidades de golo. Os lances de bola parada foram os mais perigosos para os brandoenses.

Na parte final da etapa inicial, Seidi esteve muito perto de inaugurar o marcador.

Na etapa complementar, a equipa do SC Espinho entrou novamente de rompante e aos 47′ minutos inaugurou o marcador. Num lance de bola parada, Seidi cabeceou para o fundo da baliza. Os espinhenses estavam por cima na partida e aos 65′ minutos, Seidi tentou um “chapéu”, mas a bola saiu ligeiramente por cima da trave. Aos 68′ minutos, Ricardo Rodrigues rematou cruzado para o fundo da baliza e fez o 0-2.

Os brandoenses tentaram responder de pronto, criaram uma soberana ocasião de golo, mesmo antes do segundo golo espinhense, mas os forasteiros souberam segurar o jogo com muita posse de bola.

A vitória não sofre contestação