CCD Nadais perde com líder

Na oitava jornada do Grupo B no Campeonato Inatel de Aveiro o CCD Nadais sabia que não teria a vida facilitada na receção ao líder do grupo RC Travanca, e assim foi.

A turma de Nadais não se conseguiu superiorizar e acabou a partida a perder por 1-3.

O Travanca entrou forte na partida e ao intervalo vencia por 2-0 com golos de Filipe e Óscar, na segunda parte o líder ainda reforçou a vantagem por Maia. O CCD Nadais chegou ao golo de grande penalidade reduzindo para 3-1, mas a vitoria viajou para Travanca, onde a turma local recebe o terceiro classificado, Reguenga Palhota, na próxima jornada. O CCD Nadais vai a casa da ADRAV , que se encontra em igualdade pontual com o líder.