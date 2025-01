Pigeirenses vencem Arrifanenses

No Campeonato Inatel de Aveiro, a 9ª Jornada do Grupo A contou com a partida entre Pigeirense e Os Arrifanenses disputada na tarde de sábado no Campo de Jogos Manuel Pé d’Arca.

O jogo entre Pigeirense e Os Arrifanenses terminou com uma vitória convincente do Pigeirense por 2-0. A equipa da casa mostrou um futebol organizado e eficaz, controlando grande parte do encontro e aproveitando as oportunidades criadas. Os golos foram da autoria de Vitinha na primeira parte e Henrique na segunda.

Com este resultado, o Pigeirense soma três pontos importantes, deixando para trás o terceiro classificado, mas não ultrapassa o CVP Team que também ganhou em casa.