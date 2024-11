Esmoriz ainda não conseguiu vencer

A vida não está fácil para a equipa sénior masculina do Esmoriz Ginásio Clube que, depois de ter descido de divisão na última época, ainda não conseguiu vencer nenhum jogo no nacional da II divisão.

Na quarta jornada os vareiros jogaram em casa, tendo recebido o Sporting de Caldas que acabou por vencer por 1-3 e com grandes diferenças pontuais no primeiro e quarto sets.

No primeiro set os esmorizenses perderam por 16-25, mas ganharam força e deram a volta ganhando o segundo set por 25-23 e dando esperança aos adeptos. No terceiro set ainda equilibraram as coisas, mas acabaram por não conseguir impedir a vitória da turma visitante por 21-25, acabando por voltar a entrara menos bem no quarto set que perderam por 17-25.

A equipa de Esmoriz tem nova oportunidade de conseguir a primeira vitória no campeonato no próximo sábado na deslocação a Lisboa onde vai defrontar o Centro de Voleibol, pelas 17 horas no Pavilhão da Escola Básica Sophia Mello Breyner. Esta equipa está em último lugar da tabela classificativa, abaixo do Esmoriz.