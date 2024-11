Stop FC conquista liderança

Na segunda jornada do Campeonato de futebol popular da Liga de Ovar, o FC Cadinha foi a casa do Stop FC na manhã de domingo em jogo que terminou empatado a quatro bolas.

A partida disputada no campo de treinos da Barrinha arrancou equilibrada e foi sempre bem disputada.

A turma visitante conseguiu algum ascendente numa fase inicial, mas com o decorrer da partida foram ocorrendo algumas distrações de parte a parte e a eficácia ofensiva beneficiou ambas as equipas, havendo golos para todos os gostos.

Pela equipa da casa, Biel fez dois golos sendo os outros dois da autoria de J. Gabriel e Ivo. Quanto aos golos do Cadinha, destaque para o hat-trick de Rossi, sendo o quarto golo de Ivo.

Apesar das duas equipas quererem a vitória, o empate e ponto conquistado foi suficiente para o Stop subir ao primeiro lugar da tabela classificativa, estando em igualdade pontual com o União da Mata, mas com mais golos marcados, em vésperas do União da Mata folgar. Com dois empates, o Cadinha encontra-se em sexto lugar, jogando em casa na próxima jornada.