Espinhenses ficam a zero em casa

Na tarde de domingo o Sporting de Espinho recebeu o Vista Alegre, em jogo da quarta jornada do campeonato Sabseg.

A primeira parte ficou marcada pela falta de pontaria dos jogadores da casa que tiveram diversas oportunidades, mas acabaram por rematar por cima. Aos 12’, na pequena área, Rodrigues chuta para o ar, aos 22’ de longe Filipe Leite também não acertou na baliza e aos 46’ depois de um cruzamento de longe quase perfeito, na área, Vivas voltou a mandar por cima.

Aos 43’ o Vista Alegre teve uma das poucas oportunidades da partida com um remate quase do meio-campo que obrigou a uma defesa vistosa de Leo.

Esta primeira parte ficou ainda marcada pela expulsão, com vermelho direto, por palavras, de Adriano do Vista Alegre aos 36’.

Na segunda parte e com mais um jogador, os espinhenses tudo fizeram para chegar ao golo, mas sem eficácia.

O Vista Alegre não se intimidou e veio motivado do descanso, mas aos 61’, um remate de longe dos tigres bateu no avançado e foi ao poste, na recarga a bola foi para fora. Os espinhenses amimaram-se e continuaram a pressionar de todas as formas, aos 78’ um remate de Rodrigues rasou a barra, mas, nos últimos dez minutos, o coração começou a mandar mais do que a cabeça e os ataques, apesar de serem em grande número, nunca tiveram grande discernimento.