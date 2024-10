7.ª edição da Toninho Cup em grande

A Toninho Cup de 2024, torneio destinado aos escalões de formação e que pretende homenagear o grande Toninho, o senhor voleibol do Sporting Clube de Espinho, decorreu este fim-de-semana e na edição especial do 110° aniversário do clube, assumiu-se como a maior dos últimos anos.

Foram mais de 800 atletas, masculinos e femininos, dos escalões Infantis a Juniores a medir forças entre sexta-feira e domingo na Nave de Espinho.

Durante o torneio realizou-se a tradicional homenagem ao Toninho, momento especial e emotivo que contou com a presença de Luís Canelas, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Vasco Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Espinho e Augusto Rocha, administrador da R STAR e patrocinador do clube.

Entretanto, no mesmo local, casa do voleibol tigre, já na passada semana foi tempo de celebrar a modalidade com o Torneio Cidade de Espinho destinado aos escalões seniores feminino e masculino, sub-21 masculino e masters feminino e masculino.

A equipa da casa venceu nos escalões Sub-21 masculino e masters feminino. Em seniores masculinos venceu o Castêlo da Maia GC e em seniores femininos a Académica de São Mamede, que também venceu em masters masculinos.

Foto: SC Espinho