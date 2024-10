AFPCE já tem liderança, Renata Malta continua

O presidente da Assembleia-geral da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho, Fernando Fernandes, havia dito que uma solução teria de ser encontrada na assembleia realizada na noite de sexta-feira e, passadas muitas semanas de impasse, assim aconteceu: Renata Malta mantém-se na presidência da Comissão Administrativa durante o próximo ano.

Apesar do ultimato do presidente, nenhuma lista foi apresentada antes da realização da assembleia, no entanto, Vítor Oliveira, da AD Guetim, revelou ter mantido contactos com diversos clubes no decorrer da semana que avançariam caso Renata Malta aceitasse manter a presidência por mais um ano.

Renata Malta sublinhou: “Não há nada que eu faça que vocês não consigam fazer enquanto clubes”. Mas aceitou reunir com os clubes disponíveis para integrar uma direção e da reunião saiu a decisão de que se vai manter por mais um ano, acompanhada por Cláudia Maia, que dava apoio jurídico na anterior comissão e por elementos de seis clubes: Juventude Estrada –Manel Ferreira; AD Guetim – Vítor Oliveira; GD Idanha – Nelson Nora; Império – Adriano Oliveira; Morgados – Vítor Pinho; Estrelas Vermelhas – Manuel Carvalho.

Tomada a decisão Renata Malta sublinhou que este não er o desfecho que esperava pois caso se quisesse manter como presidente teria avançado antes, mas também garantiu que assumindo o cargo vai mostrar a mesma dedicação de antes.

A lista que ainda não tens cargos atribuídos foi eleita por voto secreto e individual dos 18 clubes presentes (faltaram à chamada Leões Bairristas e Lomba de Paramos), com 16 votos a favor, um branco e um contra.

A tomada de posse da nova Comissão Administrativa que já se encontra mandata da para trabalhar na organização dos campeonatos desta época, deverá tomar posse em assembleia a marcar dentro das próximas semanas.