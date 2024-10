Quinta de Paramos entra a ganhar na Taça de Aveiro

Na segunda eliminatória da fase de grupos da Taça de Aveiro, que na prática é o primeiro jogo disputado pelas equipas já que a primeira jornada ficou adiada para dezembro, os dois clubes em prova, oriundos do Futebol Popular de Espinho, que disputam o Grupo 6 tiveram destinos diferentes destacando-se a importante vitória alcançada pela Quinta de Paramos que assim parte em vantagem para a terceira eliminatória em que recebe os vizinhos Leões Bairristas. A equipa silvaldense perdeu por 5-1 em casa do São Vicente Pereira.

Quanto à Quinta de Paramos, foi até Santa Maria da Feira defrontar a ADE Rui Dolores, tendo conquistado três pontos.

A partida começou equilibrada, com a Quinta a inaugurar o marcador aos 39 minutos, de grande penalidade, concretizada pelo Ricardo. Três minutos depois, Parron cabeceia e finaliza da melhor forma um cruzamento para a área, marcando o 2-0 com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte o herói tem um nome e esteve sempre seguro entre os postes da baliza paramense. O Rui Dolores marcou um livre que bateu na barra e o árbitro apontou por duas vezes para a marcação de grande penalidade na área da Quinta, só que entre os postes estava Carvalho que defendeu as duas grandes penalidades.