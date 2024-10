Vítor Santos e Manuel Bessa os primeiros do M45

A equipa de corrida, EV-Peraltafil, continua a somar vitórias e a destacar-se no panorama desportivo regional. No último fim de semana, os atletas espinhenses estiveram em destaque em duas provas de grande relevância.

No sábado, na corrida BeActive, em Paredes, Manuel Bessa foi o grande destaque da equipa. O atleta conquistou o primeiro lugar no escalão M45. No domingo, a EV-Peraltafil participou na 20ª edição do Grande Prémio Caldas de São Jorge, onde alcançou um fantástico segundo lugar por equipas.

Vários atletas da EV-Peraltafil destacaram-se individualmente nesta prova. Vítor Santos conquistou o primeiro lugar no escalão M45, Paulo Pinto foi segundo no mesmo escalão e José Henrique alcançou um excelente 5º lugar no escalão M40. Hélder Pires também teve uma boa prestação, classificando-se em 11º lugar no escalão Sénior. Manuel Bessa, além da vitória em Paredes, também participou nesta prova, terminando em 7º lugar no escalão M45. Luís Cruz, Joaquim Pereira e Nuno David completaram a equipa, contribuindo para este resultado coletivo.