União da Mata e FC Cadinha estreiam-se a perder

Na segunda eliminatória da fase de grupos da Taça de Aveiro, que na prática é o primeiro jogo disputado pelas equipas já que a primeira jornada ficou adiada para dezembro, os dois clubes em prova, oriundos da Liga de Futebol Popular do Município de Ovar, embora a disputarem grupos diferentes tiveram sorte semelhantes antes perderam por 5 golos sem resposta.

No Grupo 1, o União da Mata enfrentou o São Roque, da 1ª divisão distrital e perdeu em Lamas por 5-0. A equipa visitante inaugurou o marcador de grande penalidade e vencia por 2-0 ao intervalo, vantagem que alargou na segunda parte com mais três golos.

Quanto ao FC Cadinha, a disputar o grupo 7, apenas perdia por 1-0 ao intervalo, golo de Vieira. Na segunda parte a equipa que joga no campo de treinos de Fiães não conseguiu travar o ímpeto da turma feirense e sofreu mais quatro golos dois da autoria de Leo e dois de Xavi.

A 6 de outubro, no Grupo 1, o União da Mata vai a casa do Macieirense. No Grupo 7, como apenas integra três equipas, o FC Cadinha está de folga.