Ovarense vacila mas não cai perante o Esmoriz

No grande dérbi do concelho de Ovar, refletido no ambiente vivido no Estádio Marques Silva , acabou por ser a equipa visitante a entrar melhor a aos 10 minutos os guerreiros da barrinha abriram o marcador numa jogada individual de Gabi que refletiu a pressão da sua equipa nos primeiros minutos da partida.

Depois do golo, a Ovarense procurou pressionar, através do trabalho ofensivo de Kalunga, com o Esmoriz a apostar mais no contra-ataque e a recuar as suas linhas ofensivas, acabando por pagar a fatura desta estratégia. Aos 32’ Maurício remata quase do meio-campo, à vontade, e faz o empate.

Galvanizada, a equipa da casa foi ameaçando a baliza de Paulinho e chegou-se a gritar golo aos 38´com a bola a rasar o poste e a sair pela linha de fundo. Mas apesar da pressão e do nervoso das duas equipas a partida chegou ao intervalo empatada.

Na segunda parte, a Ovarense entrou com mais vontade, mas o Esmoriz, apesar de mais lento, foi conseguindo parar o ímpeto vareiro, até que Gildo, na primeira vez que tocou na bola, sozinho na pequena área, não hesitou e marcou o 2-1. Aos 88’ Paulinho não conseguiu segurar o remate potente de Boateng que fez o 3-1, perante uma defesa esmorizense totalmente passiva.