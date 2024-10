Malapeiro e justiceiro unidos pelo fair-play

No passado sábado, 28 de agosto de 2024, o Sporting Clube São João de Ver e a Associação Desportiva de Fafe uniram-se em prol do desporto e do espírito de fair-play, realizando uma iniciativa conjunta que culminou na “Semana do Fair-Play”.

Ao longo da semana, os dois clubes promoveram publicações diárias nas redes sociais, destacando a importância do respeito e da amizade entre adeptos. As mascotes de ambos os clubes, Malapeiro (SC São João de Ver) e Justiceiro (AD Fafe), foram protagonistas dessa campanha, acompanhadas por dois adeptos que partilharam mensagens positivas sobre o fair-play.

No dia do jogo, realizado no Estádio Municipal de Fafe, ambas as mascotes interagiram com os adeptos, criando um ambiente festivo e acolhedor nas bancadas, tanto para os fãs da equipa visitada como da visitante.

O ponto alto da iniciativa ocorreu durante a entrada das equipas em campo, quando jogadores e árbitros se alinharam exibindo uma faixa com a mensagem “#PuroFutebol com Fair-Play”.

Este momento simbolizou “o compromisso de ambos os clubes em promover um desporto mais saudável e respeitoso”. O SC São João de Ver e a AD Fafe esperam que esta ação inspire outras equipas e adeptos a seguirem o mesmo caminho, “contribuindo para um futebol mais justo e solidário”.

Foto: Sporting Clube São João de Ver