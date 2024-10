Kia EV3 Experience Tour passou por Santa Maria da Feira

O novo Kia EV3, o SUV elétrico compacto da marca sul-coreana, com lançamento agendado para novembro, está a percorrer o território nacional em pré-estreia, numa ação que decorre até final deste mês. De 4 a 6 de outubro o evento passou pelo concessionário Lércio Pinto & Filhos, em Santa Maria da Feira.

A apresentação do Kia EV3 no showroom da Lércio Pinto & Filhos reuniu muitos clientes particulares e empresariais que quiserem conhecer ao “vivo e a cores” a nova aposta da Kia para o segmento dos SUV compactos. Quem também não faltou à pré-estreia do EV3 foi o Billas, a mascote Clube Desportivo Feirense.

Com um comprimento de 4.300

mm, 1.850 mm de largura (é a proposta mais larga do segmento), 1.560 mm de altura, o EV3 impressiona desde logo pelo seu design futurista. A tração é dianteira e conta com uma motorização elétrica de 150 kW (204 cv) associada à Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP), a tecnologia de baterias é a da quarta geração da Kia. A versão de base do EV3 é oferecida exclusivamente com uma bateria de 58,3 kWh, enquanto a versão Long Range está equipada com uma bateria de 81,4 kWh. As autonomias em ciclo combinado (WLTP) são de, respetivamente, 430 e 560 km, valores que são referência neste segmento.

O Kia EV3 apresenta um habitáculo espaçoso e funcional, com capacidade para acomodar confortavelmente cinco passageiros, num ambiente atrativo inspirado numa sala de estar, concebido para ser apreciado tanto em viagem como durante os carregamentos. Um ecrã de quase 30 polegadas (incluindo o painel de instrumentos de 12,3 polegadas, um painel do ar condicionado de 5,3 polegadas e outro ecrã multimédia de 12,3 polegadas) fornece gráficos precisos e informações intuitivas ao condutor. O ecrã estende-se até ao centro do tablier, o que permite ao passageiro da frente aceder às funcionalidades de entretenimento, climatização e navegação.

A bagageira do EV3 disponibiliza 460 litros de capacidade de carga, um número que pode subir até aos 1250 litros com os bancos traseiros rebatidos. Sob o capô temos mais 25 litros de capacidade, o suficiente para guardar os cabos de carregamento do EV3.

Já disponível para reserva no concessionário Lércio Pinto & Filhos, o Kia EV3 está disponível desde 39.900 euros.