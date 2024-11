L. Lourosa vence pela margem mínima

A equipa feminina de futsal do Lusitânia de Lourosa venceu em casa a equipa do CDRC Tebosa por 3-2, com um bis de Raquel Vasco e beneficiou de um golo na própria baliza. Em quatro jornadas, as leoas continuam na vice liderança da II Divisão Nacional de Futsal feminino.

Num jogo bastante disputado desde o primeiro minuto, as leoas marcaram cedo e com alguma felicidade, com o golo a surgir numa infelicidade de uma jogadora adversária, que introduziu a bola na própria baliza. Ao intervalo, as leoas venciam por 2-0, com o segundo golo a ser apontado por Raquel Vasco. A vantagem no marcador era inteiramente justa.

A equipa do CDRC Tebosa esteve em bom plano, criando imensas dificuldades às lusitanistas, já que dispuseram de boas ocasiões para marcar.

Na segunda parte, as lusitanistas voltaram a entrar determinadas e conseguiram chegar ao terceiro golo. A equipa forasteira acusou o terceiro golo sofrido e demonstrou alguma frustração, errando vários passes e cometendo faltas desnecessárias. A meio desta segunda parte, as forasteiras reduziram e acreditaram até ao fim. Raquel Vasco voltou a entrar e enviou uma bola à trave. Mesmo no fim, o Tebosa fez o 3-2 final.