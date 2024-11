Gião soma quarta vitória

A ACD Gião prossegue o seu registo incólume na II Divisão distrital (Zona Norte). Moralizada com a vitória fora por 2-4 no Municipal de Arouca, a equipa rubro-branca aplicou em casa um 5-1 sem discussão contra o vizinho São João de Ver.

Com esta vitória, a turma de Gião eleva para 4 o número de vitórias consecutivas no arranque da temporada. Lidera assim a sua zona com 12 pontos, 20 golos marcados, 7 sofridos e 5 pontos de avanço para o mais directo perseguidor, o Couto Mineiro.

Já o São João de Ver, com um jogo a menos, ainda não conheceu o sabor da vitória e ocupa o último lugar da tabela em conjunto com o AD Casal. Os três golos em três jogos devem preocupar a equipa técnica (são o pior ataque de todas as séries)