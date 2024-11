Mochos vencem dérbi espinhense

À quarta jornada do nacional de voleibol houve dérbi na capital do voleibol, com o Sporting de Espinho a deslocar-se até casa da Académica de Espinho que se encheu com adeptos das duas equipas espinhenses à espera de uma grande partida e assim aconteceu.

Com um ambiente espetacular, o primeiro ponto foi para a casa, mas o Espinho virou o resultado, a Académica passou para a frente, mas os tigres recuperaram e, na luta ponto a ponto, a Académica só conseguiu parar o ímpeto tigre aos 22 pontos, começou a recuperar, mas já não foi a tempo. O primeiro set foi do Espinho (20-25).

A equipa da casa voltou a pontuar primeiro no segundo set, mas a luta continuou ponto a ponto, com a espetacularidade das jogadas e a intensidade do jogo a aumentar, assim como o entusiasmo do público, incentivado pela banda sonora do pavilhão. O segundo set foi da casa (25-22).

Ao terceiro set a Académica voltou a pontuar primeiro e ficou na frente, mas a luta ponto a ponto continuou. Os mochos melhoraram defensivamente e aos 13-10 a árbitra mostrou amarelo ao espinhense Roberto Reis. Os mochos estiveram sempre na frente, mas a luta foi grande com o suor a manchar literalmente o chão. Depois de um time-out aos 24-21 os academistas conseguiram a vitória no terceiro set (25-21).

Entusiasmados, os mochos entraram no quarto set ‘on fire’ e chegaram ao 4-0, mas o Espinho acordou e cortou o ímpeto dos da casa, empatou aos 7 e passou para a frente aos 14. Miguel Maia ainda fez entrar o recém-chegado Vinicius Santos, mas o Espinho acabou por ganhar o set (21-25) e levar o jogo para a negra.

No último set, os academistas abriram com um belo bloco e ganharam vantagem, o Espinho pediu time out, mas não conseguiu recuperar a desvantagem e a Académica acabou por vencer a negra por 15-10 e ganhar a partida para alegria dos seus adeptos.

Referência para José Rojas da Académica e para Dinis do Espinho, duas máquinas de grande potência. Destaque ainda para o academista Dani pela segurança e maturidade dentro de campo. Jonadabe Santos (foi o melhor marcador academista com 27 pontos.

Os tigres estão agora em sexto e os mochos em sétimo na tabela classificativa.

Na quinta jornada, o Espinho regressa a casa, recebendo o Sporting Clube de Portugal pelas 16 horas na sexta-feira, feriado. No mesmo dia, mas pelas 15 horas, os academistas jogam no Pavilhão Municipal Santa Maria Maior, casa do Voleibol Clube de Viana. No domingo disputa-se a sexta jornada com os tigres a jogarem no Leixões pelas 18 horas e os mochos a jogarem pelas 17 horas em casa da Ala Nun’ Alvares.