Guga dá vitória aos tigres

A partida entre o segundo e quarto começou da melhor forma para o Sporting de Espinho que marcou logo nos minutos iniciais, num cruzamento rasteiro da direita de Chico, com Vivas a aparecer sozinho na área e a abrir o marcador.

Depois do golo as oportunidades criadas foram poucos e as equipas só foram conseguindo cegar à frente de ataque pelos corredores laterais.

Perto da meia hora de jogo, os tigres criaram perigo em duas jogadas de bola parada, mas logo de seguida Aparício entra na área espinhense com a bola controlada e chuta à malha lateral. Aos 40’ a turma da casa volta a marcar, mas o bandeirinha anula por considerar que a bola tinha saído pela linha lateral. Na marcação do canto Vivas, sozinho à boca da baliza, desvia para fora.

Aos 44’, numa grande jogada do lado esquerdo do ataque, Afonso Lemos remata colocado, fora do alcance do redes tigre, empatando a partida e aos 55’, com a defesa espinhense muito passiva na área, Gonçalo Nunes volta a marcar para o Águeda e vira o jogo. Os protestos no banco levam à expulsão do treinador tigre.

O Espinho reage e procura o empate que chega aos 64’ com um golaço de Chico: Ricardo Rodrigues solta para a esquerda, Chico corta para dentro e chuta forte de pé direito para o fundo da baliza. Aos 65’ uma entrada de pitões à coxa do jogador espinhense leva à expulsão, com vermelho direto de Guga, Berna leva amarelo por protestos.

Os tigres continuam em busca da vitória, mas aos 84’ é o Águeda que tem oportunidade de marcar por Gonçalo Costa.

Ao minuto 90’, Guga finaliza com classe por cima do guarda-redes e faz o 3-2 para os da casa, conseguindo uma vitória muito suada, mas justa.