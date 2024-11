GD Ronda tropeça em Arrifana

Na terceira jornada do distrital da I divisão, o GD Ronda foi a casa do CD Arrifanense onde não conseguiu parar o ímpeto dos da casa.

O CD Arrifanense entrou melhor e marcou cedo. Machado conseguiu o primeiro golo logo aos 6 minutos e Chiquinho confirmou a superioridade da turma de Arrifana aos 44 minutos. A abrir a segunda parte, Chiquinho reforçou a vantagem dos da casa com o terceiro golo, aos 52’ minutos. O Ronda ainda reduziu por Ricardo Carvalho, mas não conseguiu recuperar, tendo averbado a sua segunda derrota e somando apenas um ponto no campeonato, onde se encontra na 12ª posição.