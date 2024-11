Lourosa vence em Anta

Apesar de todo o esforço, o resultado não foi o que o Novasemente esperava, tendo perdido em casa perante o Lusitânia de Lourosa, primeiro na tabela classificativa, por 1-3, em partida a contar para a terceira jornada do Campeonato Grande Hotel Luso.

Os leões ainda não perderam nenhum jogo e apenas sofreram cinco golos em três jogos, um deles convertido pelo capitão da Novasemente, Dércio, na partida de sábado. Os golos dos lusitanistas no Pavilhão Napoleão Guerra foram marcados por Nelson Coelho, ainda na primeira parte, Ricardo Martins e Paulo Vigário, que marcaram no segundo tempo.

A Novasemente empatou na sua estreia na elite distrital, em Canelas e perdeu os dois jogos seguintes, estando em penúltimo à frente do adversário da próxima jornada. Os antenses jogam em Águeda (Aguada de Baixo) com o ARCA pelas 18 horas de sábado.