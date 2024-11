Paços de Brandão ganha na Barrinha

O SC de Esmoriz, em sétimo na tabela, recebeu o oitavo classificado, Paços de Brandão no Estádio da Barrinha e conseguiu inaugurar o marcador, mas o jogo chegou empatado ao intervalo.

Nos primeiros 15 minutos, num jogo ‘durinho’, a bola rondou as duas balizas, mas sem verdadeiro perigo. Aos 17’ um cruzamento para os pés de Gabi que remata, a bola vai à malha lateral, mas o Esmoriz ganha o canto. Na sua marcação há confusão na área, a bola sobra para os pés de Nieto que, sozinho na área, controla e levanta a bola metendo-a na baliza do Paços.

A perder, os visitantes passam a pressionar mais, mas sem conseguirem criar perigo concreto. Aos 42,’ na marcação de um canto, a defesa do Esmoriz afasta a bola, esta sobra para Luisinho que, à entrada da área, de primeira, manda uma bomba para o fundo das redes e empata a partida.

Ainda antes do intervalo numa jogada rápida de ataque do Paços, Roger Ramos cruza para Martini que remata com força para o fundo da baliza e o Paços vai a ganhar para o intervalo.

No segundo tempo, o Esmoriz entra no segundo tempo à procura do golo que esteve próximo várias vezes. Aos 58’ Luisinho remata perigoso com a bola a passar a centímetros do poste direito do Esmoriz. Aos 82’ numa jogada de ataque de Esmoriz a bola chega aos pés de Vieira que finalmente consegue o muito festejado golo do empate, só que na jogada seguinte a bola vai à mão do defesa do Esmoriz na área e, na marcação de grande penalidade, Diogo Belinha converte e o Paços volta para a frente do marcador, acabando por vencer a partida.