Resistir para vencer

Os Galitos do Barreiro, recém-promovidos da Proliga, forfam no sábado a Ovar discutir o jogo até ao fim, com o resultado a dilatar para os vareiros só nos últimos cinco minutos.

Os barreirenses ainda empataram o primeiro quarto (12-12), sofreram no segundo (17-9) e venceram o terceiro (20-22), mas a Ovarense Gavex aproveitou o contributo dos seus três jogadores em maior evidência para levar a melhor no final, vencendo por 72-59. As contribuições vindas do banco (23 pontos contra 15) e os pontos na área pintada (46-32) desequilibraram a balança.

Delaney Blaylock esteve em grande forma, com 21 pontos e 8 ressaltos, com a contribuição do duplo-duplo de Jonathan Silva (14 pontos e 10 ressaltos) e Ivan Pavicevic (15 pontos).

Do lado dos Galitos do Barreiro, Claude Robinson III foi mais esclarecido (10 pontos, 10 ressaltos,) Lloyd Bryan Jr. foi o mais valorizado (16.5val com 12 pontos e 4 ressaltos). Jaques Conceição também marcou 12 pontos.