CCR Maceda apresenta equipa de voleibol

Na tarde do passado sábado, dia 19 de Outubro, o CCR Maceda apresentou-se aos sócios, em casa, com um jogo perante o CV Aveiro que saiu de Maceda vitorioso (2-3). O evento contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Maceda, Óscar Miguel Gomes Silva.

A equipa de voleibol inicia o seu segundo ano de atividade depois de uma paragem de 20 anos.

O CCR Maceda vai jogar na III Divisão Nacional Masculina – Fase Regional, com a primeira jornada marcada para o dia 10 de Novembro perante a Académica de São Mamede.